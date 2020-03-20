Высокооплачиваемая работа для девушек на Shpargalka.work

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Предупрежден – значить вооружен

Старая пословица не потеряла актуальности и сегодня. На сайте есть специальный раздел, который называется «Грабли». Это именно те «грабли», на которые лучше не наступать. Девушки, которым не повезло, делятся своими историями и предупреждают других об опасном сотрудничестве, недобросовестных нанимателях, обмане. Часто, отправляясь в другую страну по приглашению агентства, девушка попадает в неприятную ситуацию. Условия проживания и работы существенно отличаются от заявленных, возможность заработать минимальна, плюс откуда-то появляются мифические долги, требующие отработки. Подобное отношение недопустимо, поэтому таких агентов и фирм лучше избегать. В разделе можно найти много полезной информации и узнать: • почему иногда не стоит доверять даже близким подругам, которые рассказывают о великолепной возможности заработать; • как выходить из сложных ситуаций, если помощи ждать не приходится; • услугами каких компаний лучше не пользоваться и почему; • где искать надежного и проверенного работодателя, который предлагает реальную возможность заработать или найти состоятельных мужчин; Самое главное – все истории реальны и сопровождаются документальными подтверждениями (скринами переписок, телефонных сообщений).

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Не только для проституток

Не стоит думать, что сообщество «Шпаргалка эскортницы» занимается трудоустройством или агитирует совершеннолетних девушек заниматься проституцией. Каждый сам выбирает возможность зарабатывать, а запросы и таланты у всех разные. Кому-то по душе стабильный заработок в офисе и ипотечная кабала, а кто-то хочет увидеть мир и приобрести жилье в престижном районе без кредитов. Реально высокооплачиваемые услуги – это, в основном, эскорт и проституция. Но есть и другая работа, которая не предполагает интимных отношений, например, консумация. Этому виду деятельности посвящен отдельный раздел, в котором подробно описаны особенности, есть советы для начинающих и несколько мотивирующих моментов. В этой сфере работают многие уверенные в себе и общительные девушки, которые вызывают восхищение у противоположного пола, умеют завязать разговор, познакомиться с мужчиной в баре.